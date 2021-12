A 10 meses del megaapagón, red eléctrica de Texas sigue vulnerable al frío

The New York Times The New York Times

Texas.- Donna Boatright vive sola ahora en la modesta casa de un piso donde su esposo, Benny, murió congelado. Cada día, enciende una vela junto a su fotografía. Antes de acostarse, le da las buenas noches. Boatright, un hombre delgado de 60 años que trabajaba en la posada de una base cercana de la Fuerza Aérea y se dejaba crecer la barba cada invierno, murió en su cama bajo capas de mantas, poco después de que un apagón masivo hundiera a millones de tejanos en el frío glacial y la oscuridad de febrero. "Lo encontré", dijo la señora Boatright, de 73 años. Sus propios dedos estaban tan congelados que tuvo que ser hospitalizada. El señor Boatright fue una de las más de 200 personas en Texas que murieron después de que la red eléctrica del estado fallara durante una de las peores tormentas invernales en la historia del estado. Las casas se volvieron heladas. Los sistemas de agua dejaron de funcionar. Los trabajadores de emergencia lucharon por comunicarse. La profundidad de la catástrofe, que dejó a 4.5 millones de clientes sin electricidad y causó hasta 130 mil millones de dólares en daños económicos, tomó desprevenidos a los funcionarios electos y sacudió la confianza de los tejanos, quienes cuestionaron cómo la red eléctrica podría fallar en satisfacer las demandas de los consumidores en la capital energética del país. Pero 10 meses después, la red de energía del estado sigue siendo vulnerable y la capacidad de mantener las luces encendidas es un tema político central en el estado. Es un punto débil en particular para el gobernador Greg Abbott, quien busca la reelección para un tercer mandato el próximo año. Su rival más destacado, Beto O'Rourke, excongresista de El Paso y candidato presidencial demócrata, ha atacado repetidamente a Abbott por su manejo de la crisis. A pesar de una explosión temprana de actividad después de la tormenta (funcionarios estatales despedidos, una serie de leyes aprobadas, nuevas reglas emitidas), muchos de los problemas que llevaron a la red eléctrica de Texas al borde de un colapso total aún persisten, según entrevistas con dos docenas de personas expertos de la industria, líderes electos y funcionarios estatales actuales y anteriores. A las empresas que operan los sistemas de gas natural que se congelaron en febrero, cortando el suministro a las centrales eléctricas, no se les ha exigido que preparen mejor sus equipos para este invierno. No se han tomado medidas para reducir la demanda de calefacción, particularmente en hogares mal aislados. Y los incentivos en el mercado de Texas, que ha priorizado la electricidad barata sobre la confiabilidad, siguen vigentes en gran medida. Los esfuerzos locales también han tardado en despegar. En Abilene, donde las tres instalaciones de tratamiento de agua no pudieron funcionar cuando se cortó la luz, los funcionarios de la ciudad vieron la necesidad de generadores de respaldo. Pero aún no se ha aprobado dinero para pagarlos. Abbott, al señalar las nuevas regulaciones que requieren la preparación para el invierno de las plantas de energía y un nuevo liderazgo en el regulador de electricidad del estado, ha adoptado el mismo tono de optimismo que tenía antes del corte de energía. "Este es el trato", dijo Abbott el 13 de febrero, dos días antes de que millones de personas perdieran la electricidad. "Nosotros, como estado, tenemos la capacidad de asegurarnos de que no nos quedemos sin energía". Abbott hizo una promesa similar el mes pasado: "Puedo garantizar que las luces permanecerán encendidas".