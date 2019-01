'Trump pudo haber hablado sobre testimonio con Cohen'

Washington.- El domingo el abogado del presidente Donald Trump Ruy Giuliani dijo no estar seguro si Trump habló con Michael Cohen acerca del testimonio de éste ante el Congreso, pero que, de hacerlo, para Trump no hubiera sido algo significativo, publicó CNN.





“No sé si ocurrió o si no ocurrió. Tal vez esté protegido por el privilegio entre abogado y cliente si es que ocurrió, en cuyo caso no puedo reconocerlo. Pero no tengo conocimiento de que haya hablado con él, pero puedo decirles que yo no estaba ahí en ese momento”, dijo Giuliani en el programa “State of the Union” de CNN.

Giuliani continuó, “¿y qué si habló con él?”





El abogado señaló que, que él sepa, Trump no sostuvo con Cohen ninguna conversación en la que Trump “le dijera o le aconsejara mentir”.





Los comentarios de Giuliani se dieron a raíz de que la oficina del asesor especial Robert Mueller cuestionara una nota de BuzzFeed News en la que se informó que Trump ordenó directamente a Cohen mentir al Congreso respecto al proyecto de una Torre Trump en Moscú. La oficina de Mueller dijo que “no son precisas la descripción que el sitio informativo da sobre las declaraciones específicas ante la asesoría especial, ni la descripción de documentos y testimonios que esta instancia obtuvo en torno al testimonio de Michael Cohen ante el Congreso”.