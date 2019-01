Trasladan a adolescente herido a Texas

Ciudad de México— La Fundación Michou y Mau informó que se logró el traslado de un menor de edad, herido durante la explosión de la toma clandestina en ducto de Pemex en Tlahuelilpan, al Hospital Shriners Galveston en Texas, Estados Unidos.

Alán Hernández, de 15 años, fue el primero de los pacientes de la explosión en Tlahuelilpan que la fundación ha podido trasladar.

El pronóstico de Hernández, con 83 por ciento de superficie corporal quemada, es crítico pero estable, aseveró la fundación en un comunicado.

Alán fue atendido desde el sábado por el equipo médico de Fundación Michou y Mau en el Hospital de Zumpango, donde finalmente se logró estabilizar.

De acuerdo con Virginia Sendel, la presidenta de la fundación, se recibió el apoyo de la agrupación "relámpagos" para llevar en helicóptero a los médicos y paciente del Hospital de Zumpango al aeropuerto de Toluca, y abordar el avión ambulancia para volar a Galveston.

"El traslado de Alán no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional y el patrocinio del avión ambulancia por parte del Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, para quien la atención de los niños quemados siempre ha sido un tema importante y conoce todo lo que Shriners ha hecho por los niños quemados mexicanos. Tenemos un convenio y amistad", detalló Sendel.

Indicó que hasta ahora, el Secretario de Salud del Estado de Hidalgo, Marco Antonio Escamilla, ha brindado todas las facilidades para que los médicos de la fundación trabajen en los hospitales estatales para tratar de estabilizar a los menores que lo requieran.

En el Hospital General de Pachuca se encuentran dos pacientes menores de edad en estado delicado, José Enrique Reyes Rodríguez, de 17 años con 85 por ciento de superficie corporal quemada, y Emmanuel Mendoza Escamilla con 17 años con el 70 por ciento de superficie corporal quemada.

La fundación aseguró que se está en espera de que el Hospital Galveston acepte los permisos de inmigración "customs and border protection" para Emmanuel y su madre quien lo acompaña, para ser trasladados también en Texas; confiaron en que éste se lleve a cabo esta noche.

En el caso de José Enrique, declaró que el equipo del doctor César Escalante lleva tiempo intentando estabilizarlo y se continúa trabajando con él para lograr también su traslado este lunes.

Sendel explicó que dichos menores entran en la calificación de "gran quemado".

"Desafortunadamente hay más pacientes en diversos Hospitales de Salud de la Ciudad de México y del Estado de México que están siendo atendidos localmente", manifestó.

Expuso que la Fundación Michou y Mau envía a los pacientes menores graves al Hospital Shriners Galveston porque es un nosocomio reconocido en el mundo por sus 45 años de experiencia en atención a niños quemados.

Sin costo alguno dan atención multidisciplinaria a cada paciente el tiempo que lo requiera hasta cumplir los 18 años de edad: cirugías, prótesis, medicamentos, terapia, atención psicológica, trajes de compresión, aparatos de rehabilitación, etc, incluyendo habitación y alimentos para el acompañante.

"Shriners ha salvado a más de 2 mil niños mexicanos en riesgo de perder la vida y que de permanecer en nuestro País hubieran fallecido", reveló.