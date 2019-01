Pelosi pospone viaje; acusan a Trump de aumentar riesgo de seguridad

Washington.- La vocera Nancy Pelosi pospuso un viaje oficial a Europa y Afganistán, citando el viernes inquietudes de seguridad a raíz de que el presidente Trump no autorizó el vuelo militar y divulgó el itinerario, mientras que los colaboradores de la líder del Congreso señalaron que la administración filtró planes de que Pelosi y los legisladores que la acompañarían tomaran un vuelo comercial, publicó The New York Times.





“En vista de las graves amenazas provocadas por lo que hizo el presidente, la delegación ha decidido posponer el viaje a fin de no aumentar el peligro para los soldados y el personal de seguridad, ni para el resto de los viajeros de los vuelos”, dijo mediante comunicado Drew Hammill, subjefe de colaboradores y director de comunicaciones de Pelosi.





Hammill señaló que en el curso de la noche el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado emitió su evaluación sobre el peligro del viaje luego de que Trump anunció en misiva dirigida a Pelosi que le revocaría el permiso para utilizar un avión militar en el viaje, el cual iba a empezar la tarde del miércoles. En el comunicado Hammill indica “que el anuncio presidencial de este delicado viaje había incrementado significativamente el peligro para la delegación y para los elementos militares, de seguridad y otros oficiales de apoyo en el viaje”.