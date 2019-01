Países animan a caravanas: Trump

Washington— El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles a los Gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador de "animar" la creación de caravanas migrantes porque, a su parecer, esos países de Centroamérica quieren "deshacerse" de algunos de sus ciudadanos.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump criticó a los Ejecutivos reiteró que está evaluando la posibilidad de recortar la ayuda económica que les concede a estos países como represalia por la llegada de caravanas de migrantes a territorio estadounidense.

"Honduras no está haciendo nada por nosotros, Guatemala no está haciendo nada por nosotros, El Salvador no está haciendo nada por nosotros. Y les pagamos cientos de millones de dólares al año. Pero, vamos a hacer algo muy pronto, de hecho estamos evaluándolo ahora mismo, no queremos hacerlo", dijo el Mandatario.

"(...) Porque cuando las caravanas se forman en el centro de un país, el país puede fácilmente impedir que esas caravanas se formen, muy fácilmente. De hecho, pienso que ellos animan las caravanas porque quieren librarse de gente de su país, de ciertas personas", agregó.

Por otra parte, Trump señaló que existen muchos "miembros de bandas" en esos países y que en la última caravana de migrantes había 618 integrantes con antecedentes criminales.

Las declaraciones de Trump contrastan con el mensaje conciliador que difundió ayer mismo la Casa Blanca al informar sobre una llamada telefónica entre el vicepresidente, Mike Pence, y el gobernante hondureño, Juan Orlando Hernández.

En esa llamada, según el comunicado de la Casa Blanca, Pence elogió a Hernández por la "respuesta proactiva y enérgica" que había dado a las caravanas, incluida la más reciente.

La semana pasada, unos 2 mil hondureños salieron en una caravana con la intención de llegar a Estados Unidos.

En octubre y en diciembre del año pasado, Trump amenazó con recortar la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador, pero no llegó a tomar ninguna medida al respecto.

Sin embargo, el Mandatario ha recortado sustancialmente la ayuda a Centroamérica desde que llegó al poder en enero de 2017, y los fondos que solicitó para este año fiscal suponen una reducción del 29 por ciento respecto al periodo anterior, que terminó en septiembre, de acuerdo con un informe del servicio de investigación del Congreso.

El Mandatario tiene el poder de proponer menos fondos para Centroamérica en su siguiente propuesta de presupuesto, pero la decisión en última instancia es del Congreso.