Toledo– Un orangután mordió a través de un cerco a una voluntaria de un zoológico de Ohio y la trabajadora terminó con el pulgar desprendido, dijo el parque de animales. El mordisco fue en el brazo, las heridas de la voluntaria no eran de vida o muerte y fue tratada en un hospital. Funcionarios dijeron que el primate no tuvo la culpa del incidente. No está claro cómo fue que el pulgar de la voluntaria terminó desprendido.