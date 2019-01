Molesta valla fronteriza a ciudadanos de California

Caléxico, California.- Durante casi un año, el presidente Trump ha mencionado con orgullo las obras de remodelación con que se cambiarán dos millas de valla fronteriza situadas en Caléxico, California. Las anunció como “el principio de nuestro MURO Fronterizo Sur” —para gran consternación de muchos de los habitantes locales, quienes temen convertirse en el rostro público de una política inmigratoria de línea dura con la cual la mayoría no están de acuerdo. La atención generada por el tuit presidencial fue increíble, en parte debido a que con la construcción se cambió un antiestético tramo de valla de acero que ya se encontraba en el lugar, publicó The New York Times.

A nivel nacional, partidarios y periodistas empezaron a debatir si la barrera de repuesto conformada por barrotes de acero de nueve metros (30 pies) de altura debe ser denominada “muro” como el prometido por Trump durante su campaña. Otros señalaron tratarse únicamente de una “valla”, distinción cada vez más importante en Washington.

En medio del debate se pierde cómo se sienten los habitantes de Caléxico ante la perspectiva de volverse personajes en el teatro político de la era Trump. Para muchos, la sensación de aprensión se transformó en ira cuando las fuerzas militares instalaron alambre de púas en la parte superior de la antigua valla fronteriza, que pasa por el centro de la ciudad.

Maritza Hurtado, quien hasta diciembre fungió como alcaldesa de Caléxico, dijo haber reaccionado con incredulidad ante la insistencia de la administración de que la valla de repuesto forme parte del muro: “antes de que aquí empezáramos el proyecto para hacer el cambio, la Patrulla Fronteriza vino como tres veces a visitarnos para pedirnos de favor que ayudáramos a evitar el dramatismo. Vinieron tres veces a decir, ‘para que estén enterados, vamos a iniciar esta obra, y no es el muro”, recordó Hurtado, quien es demócrata y no votó por el Presidente. “Y luego viene Trump y dice, ‘¡es el muro!”.

Este mes, el Presidente volvió a tuitear: “Los medios de noticias falsas siguen diciendo que no hemos construido ningún MURO NUEVO”, escribió, aparentemente en referencia a la barrera ubicada en Caléxico. “Abajo se ve una sección recién terminada en la frontera. Se incluye un dispositivo para evitar que se suban en ella. ¡Muy alta, muy sólida y hermosa! Además, ¡muchas millas ya están renovadas y en servicio!”.