Llama Pompeo ilegítimos a Maduro y al Tribunal Supremo

El secretario de Estado, Mike Pompeo, tuiteó el martes que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela carece de legitimidad, según publicó CNN.

“@AsambleaVE sigue siendo el único organismo democráticamente elegido de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia no tiene más legitimidad que #Maduro. Apoyamos el llamado a todos los venezolanos a trabajar juntos pacíficamente para restablecer el gobierno constitucional y la democracia en Venezuela”.

.@AsambleaVE remains Venezuela’s only valid democratically elected body. The Supreme Tribunal of Justice has no more legitimacy than does #Maduro. We support the call for all Venezuelans to work together peacefully to restore constitutional government and democracy in #Venezuela.

