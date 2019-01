Elaboran demócratas plan de seguridad fronteriza

Washington.- El presidente Trump anunció el miércoles por la noche que dará su informe presidencial hasta que se reanuden las operaciones del gobierno federal, culminando una jornada de arriesgadas acciones políticas con la portavoz Nancy Pelosi, quien dijo al presidente que no se aceptaría que diera el informe en la Cámara Baja mientras continúe el cese parcial, publicó The New York Times.

“Mientras seguía la parálisis, Nancy Pelosi me pidió dar el informe presidencial”, escribió Trump vía Twitter poco después de las 11 pm, horas después de que anunciara que buscaría otro recinto para el discurso. “Yo acepté. Luego cambió de opinión debido al cierre, sugiriendo que lo pospusiera. Ella tiene la prerrogativa —daré el informe cuando termine el cese de operaciones—“.

Algunos legisladores mencionaron la posibilidad de que Trump diera su informe en el Senado, pero otros, así como varios asesores presidenciales, sugirieron que sería mejor que lo diera en la frontera o durante un mítin.

En Twitter, el presidente escribió que decidió no recurrir a una sede alterna “porque no existe ningún recinto capaz de competir con la historia, la tradición y la importancia de la cámara del Congreso”. Añadió, “¡espero dar un ‘gran’ informe en un futuro cercano!”.

La aparente capitulación del presidente se dio a pesar de que los líderes congresistas demócratas se dijeron preparados para darle una considerable cantidad de dinero destinado a la seguridad fronteriza, pero no para un muro y tampoco antes de que acceda a reanudar las operaciones gubernamentales.

Los líderes demócratas dijeron que estaban preparados para igualar la cantidad solicitada por el presidente Trump, pero solo si el dinero se usaba para medidas de seguridad como drones y puertos de entrada reacondicionados, no un muro.

En el otro extremo del Capitolio, en el Senado controlado por los republicanos, los legisladores se preparaban para llevar a cabo el jueves cruciales votaciones sobre dos propuestas que compiten entre sí —una respaldada por Trump y los senadores republicanos, la otra por los demócratas— que pondrían fin al paro parcial, aunque probablemente ninguna obtenga los 60 votos necesarios para su aprobación.