Detiene EU a ciudadano para deportarlo

Washington— Un veterano de la Infantería de Marina con estrés postraumático fue detenido durante tres días para posiblemente ser deportado antes de que las autoridades federales se enteraran de que era un ciudadano estadounidense nacido en Michigan, dijeron abogados el miércoles.

Jilmar Ramos-Gomez, de 27 años, vive en el área de Grand Rapids. Fue liberado el 17 de diciembre de un centro de detención en el condado Calhoun luego de proporcionar documentos personales al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Michigan.

"¿Por qué pensaron que no era ciudadano? ¿Lo confundieron con alguien más? Quién sabe", dijo la abogada de ACLU Mariam Aukerman. "Él es un individuo muy vulnerable con un trastorno mental".

El vocero de ICE, Khaalid Walls en Detroit, dijo que no podía responder a preguntas de medios por el cierre parcial del Gobierno.

Ramos-Gomez estaba en la prisión del condado Kent después de ser acusado de invasión de propiedad privada y dañar una alarma contra incendios en un hospital en Gran Rapids el 21 de noviembre.

ACLU dijo que se declaró culpable y debía ser liberado el 14 de diciembre en espera de una sentencia.

Sin embargo, ICE contactó a la prisión y pidió que Ramos-Gomez fuera detenido para ser recogido. El vicejefe de la policía del condado Kent, Chuck DeWitt, dijo que ICE tiene acceso a registros de huellas digitales.

Ramos-Gomez recibe atención por su trastorno mental y no estaba disponible para ser entrevistado el miércoles.