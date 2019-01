Considera EU intervención económica, política o militar en Venezuela

Venezuela- En una declaración, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que el gobierno de Trump no reconoce la autoridad del "expresidente" Nicolás Maduro y pidió al ejército venezolano que proteja el "bienestar de todos los ciudadanos venezolanos, así como de los Estados Unidos y otros países extranjeros. ciudadanos en Venezuela "o ser considerado" responsable ". Este archivo se actualizará. El presidente Nicolás Maduro enfrentó el miércoles el desafío más grave a su autoridad desde que asumió el poder en 2013, cuando el líder de la oposición respaldada por Estados Unidos reclamó el manto legítimo del liderazgo, y el presidente Trump y otros líderes mundiales lo reconocieron rápidamente como el jefe interino y legítimo de Venezuela, informó The Washington Post.

Un desafiante Maduro respondió anunciando una ruptura en las "relaciones diplomáticas y políticas" con los Estados Unidos, y ordenó a los diplomáticos estadounidenses que abandonaran el país en un plazo de 72 horas.

El movimiento de alto riesgo creó una posible crisis diplomática cuando Washington sopesó cómo responder a una demanda de un líder que ahora considera ilegítimo. Juan Guaidó, el líder de la oposición ahora reconocido por Washington como el verdadero gobernante interino de Venezuela, pidió a los diplomáticos expulsados por Maduro que permanezcan.

Un alto funcionario de la administración de Trump dijo a los periodistas que Washington no está rechazando ninguna opción, ya sea política, económica o incluso militar.

"Cuando decimos que todas las opciones están sobre la mesa, significa todas las opciones", dijo el funcionario.

Más tarde, se le preguntó deliberadamente a Trump si se estaba considerando la fuerza militar.

"No estamos considerando nada más que todas las opciones en la mesa", dijo. "Todas las opciones, siempre, todas las opciones están sobre la mesa".