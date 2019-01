Cancela Trump viaje de Nancy Pelosi por cierre de gobierno

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta a la líder demócrata Nancy Pelosi donde le notifica que debido al cierre de gobierno en que se encuentra el país sus viajes quedan cancelados, publicó Excelsior.

Inmediatamente, desde las filas demócratas, se lanzó una protesta generalizada pues afirman que se trata de una venganza por parte de Trump ante la negativa de Pelosi de otorgar dinero para la contrucción del muro fronterizo.

President @realDonaldTrump’s letter to @SpeakerPelosi concerning her upcoming travel pic.twitter.com/TtBCvwp080

— Sarah Sanders (@PressSec) 17 de enero de 2019