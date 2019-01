Busca Trump sedes para discurso

Washington— El Presidente de EU, Donald Trump, dijo que buscará sedes alternativas para su discurso del Estado de la Unión, agendado para el martes, luego de que la líder de la Cámara baja, Nancy Pelosi, le dijera que no lo invitaría al Congreso a entregar su discurso hasta que el Gobierno reabra.

Su decisión vino tras un ajuste de cuentas entre Trump y Pelosi sobre la fecha del Estado de la Unión. Trump le dijo a Pelosi el miércoles pasado que él entregaría el discurso en el Capitolio la próxima semana tal como estaba planeado. Pelosi contestó que no sería bienvenido a menos de que el Gobierno se abriera por completo.

"El Estado de la Unión había sido cancelado por Nancy Pelosi porque ella no quería escuchar la verdad", dijo Trump en la tarde.

Pelosi invitó a Trump a entregar su discurso en una carta del 3 de enero, pero el 16 del mismo mes, le advirtió que había preocupaciones por la seguridad del Presidente en el Capitolio derivadas del cierre de Gobierno que comenzó un mes atrás.

Desde el pasado 22 de diciembre el Gobierno de EU está en un cierre parcial por falta de acuerdo entre demócratas y republicanos para darle a Trump 5.7 mil millones de dólares para construir el muro fronterizo.

El miércoles, Trump respondió enviando una carta a Pelosi en la que dijo que no había ninguna preocupación según el Servicio Secreto.

"Por lo tanto, estaría honrado por tu invitación, y cumpliendo mi deber constitucional, para entregar información importante al pueblo y al Congreso de los Estados Unidos de América respecto al Estado de la Unión", escribió el Presidente.

"Sería muy triste para nuestro país si el Estado de la Unión no se entregara a tiempo, según la agenda, y lo más importante, en el lugar!" escribió.

Horas más tarde, Pelosi respondió con una carta diciéndole al Presidente que ella no pasaría una resolución autorizándolo a venir hasta que el Gobierno fuera reabierto.

"De nuevo, espero recibirte en el Congreso en una fecha concertada mutuamente para este cita cuando el gobierno haya sido abierto" escribió Pelosi.

La líder demócrata dejó claro que ella creía que el discurso no debería ocurrir y le advirtió a los congresistas que no hagan arreglos para llevar a sus familias al Capitolio.

De regreso en la Casa Blanca, Trump aparentó haber recibido el mensaje, diciendo que exploraría alternativas.