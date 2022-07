Ya no harán servicio social en San Juanito

Chihuahua.— El director de la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Carlos Hinojos, informó que al menos ocho estudiantes que realizarían sus pasantías en la comunidad de San Juanito serán reubicados a ciudades más seguras.

Aclaró que fueron los estudiantes que apenas comenzarán dicho servicio quienes enviaron una carta para pedir el cambio, mientras que quienes ya se encontraban en la comunidad concluyen esta semana con dicha comisión.

PUBLICIDAD

“La carta la envían estudiantes que se acababan de asignar allá, estudiantes que se tendrían que presentar la próxima semana, porque los que están ahí ahorita, prácticamente ya terminaron su servicio social. Pero tienen toda la razón, no hay las condiciones para que ellos se vayan para San Juanito”, declaró.

Con ello indicó que sostuvo pláticas con el secretario de salud, Felipe Sandoval quien accedió a ubicar a los estudiantes a zonas que no representen un riesgo para ellos; ciudades grandes como Cuauhtémoc, Parral, Camargo, Delicias, donde hay más control de seguridad para los estudiantes.

“Esa indicación se dio por parte del secretario de Salud y eso se va a hacer con los que corresponden a Secretaría de Salud, pero hay pasantes que corresponden al IMSS que aún estamos gestionando para poderlos trasladar y hacer lo mismo que con secretaría de salud”, señaló.

Se trata actualmente de ocho pasantes quienes se encuentran en San Juanito o áreas aledañas, de los 140 que eligieron la semana pasado sus plazas para servicio social, abundó, de los cuales la mayoría se quedaron en ciudades con el fin de evitar también las zonas clasificadas como de riesgo.

Para Hinojos actualmente las prácticas de servicio social que practican los estudiantes deben tener modificaciones de fondo, si bien no eliminarse, consideró que deberían dejarse de hacer en comunidades y dejar que los estudiantes se queden en la ciudad para ello sin tener que exponerse a distintos riesgos en las comunidades a las que actualmente acuden.

“El servicio social en medicina es algo anacrónico que ya debe desaparecer o al menos modificarse de fondo. No digo que no hagan su servicio social, pero que lo hagan en las ciudades grandes, incluso que todos se quedaran en Chihuahua y los muchachos no corran riesgos”, dijo.

“Ya tenemos un antecedente en Chiapas de una pasante que fue asesinada y no queremos correr ese riesgo, los muchachos tranquilamente pueden hacer su servicio en unidades hospitalarias públicas aquí en la ciudad de Chihuahua o como las que ya mencioné; que sí presten un servicio a la comunidad, pero que sea seguro para ellos”, puntualizó y recordó que por este servicio se les da una beca de apenas 1,500 pesos, por turnos de hasta 24 horas.

Serán enviados a:

• Cuauhtémoc

• Parral

• Camargo

• Delicias