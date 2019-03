Ya llamamos a fiscales, pero no responden: diputado

Chihuahua— El diputado Obed Lara Chavez comentó que al saber de la detención de uno de los presidentes de su distrito buscó establecer contacto con personal de la Fiscalía General del Estado, sin embargo no pudo entablar comunicación con el fiscal general o de zona, pues dijo: “cuando no te quieren contestar, no te quieren contestar”.

El diputado dijo que le preocupa que se den estas detenciones contra cualquier ciudadano, pero más cuando se trata de una figura como el alcalde de un municipio.

Destacó sólo resta esperar a que esta situación concluya

En tanto, el diputado federal Efraín Rocha Vega, de la fracción de Morena, acudió a la Fiscalía Zona Occidente para buscar la liberación del alcalde de Cuauhtémoc Carlos Tena Nevárez y hasta el cierre de esta edición aún no lo conseguía.