Visitará Sheinbaum la ciudad de Chihuahua a mediados de octubre

Chihuahua.– Para mediados de octubre quedará programada la visita a Chihuahua de la virtual candidata de Morena y aliados por la Presidencia de la República Claudia Sheinbaum, informó el coordinador estatal del comité #EsClaudia, Benjamín Carrera.

La visita la realizaría a la capital del estado, como parte de la gira de Sheinbaum Pardo para comenzar a coordinar los comités distritales, la estructura de promoción de su candidatura en las entidades.

Carrera, destacó que instalarán un comité por cada sección electoral, con el apoyo de todas las fuerzas que al interior del partido se unen para apoyar el proyecto de la cuarta transformación, independiente a quien manifestaron apoyo de cara a la encuesta en donde eligieron a la coordinación del movimiento.

“Ya terminó el proceso interno, ya no hay grupos de promoción, ya no hay claudistas, ya no hay ebrardistas, ya no hay adanistas y lo que sigue ahora es el trabajo institucional que coordinará la dirigencia estatal a cargo de Brighite Granados”, declaró.

Mencionó que de manera personal durante el pasado fin de semana tuvo la oportunidad de platicar con actores políticos afines a Marcelo Ebrard como la diputada federal Mayte Vargas, al diputado Daniel Murguía y con el senador Rafael Espino, quienes ratificaron su pertenencia al movimiento, al partido y al proyecto que encabeza Sheinbaum.

“Ya no hay grupos, todo es Morena y así va a ser, y el método de selección de candidaturas al interior serán las encuestas, en 15 días o un poco más saldrá la convocatoria para el tema de los senadores, diputados federales… y todo se va a resolver de la misma manera, con encuestas, de cara a la población, porque ha sido un método que ha funcionado”, adelantó.

En los próximos días el equipo de la candidata definirá el calendario de visita a los estados, pero por lo pronto sólo establecieron fechas aproximadas.