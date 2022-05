Visitará AMLO Guadalupe y Calvo

Chihuahua.– La gobernadora del Estado, Maru Campos, informó ayer que está confirmada una gira de trabajo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por la región de Guadalupe y Calvo, donde tendrá la oportunidad de sostener un encuentro para hacerle algunos planteamientos.

Agregó que desde el área de Ayudantía le informaron de la visita del presidente de la República para atender temas de combate a la violencia y seguridad.

La mandataria estatal indicó que aprovechará la visita del presidente para dar seguimiento en gestiones de apoyo, específicamente a temas que corresponden a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Campos Galván mencionó que es bueno saber que al delegado federal, Juan Carlos Loera de la Rosa, no le corresponde hacer llegar las invitaciones para las giras de López Obrador, luego de que ella no fue contemplada para la visita del presidente a Sahuaripa, Sonora, para el seguimiento de proyectos de desarrollo entre municipios de dicha entidad, así como de Moris, Madera, Ocampo y Temósachi en Chihuahua, esto luego de que el funcionario federal explicó que no está en sus funciones hacer llegar las invitaciones a las giras.