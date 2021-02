Visita Loera comunidad del Barrio Delicias

Cortesía

Ciudad Juárez— Juan Carlos Loera de la Rosa, Coordinador Estatal para la defensa de la Cuarta Transformación, realizó hoy un recorrido para reunirse con simpatizantes y militantes de Morena en el Barrio Delicias, en Cuauhtémoc, Chihuahua.

A través de un comunicado se informó que el primer domicilio que visitó fue el de Dolores González, de 57 años, la simpatizante de Morena, comentó que hay que apoyar al partido.

“Yo tengo el apoyo de niños con discapacidad; estoy muy agradecida, es para mi nieta, yo apoyo a mi hija para que ella pueda trabajar”, expresó.

Por su parte, el agricultor Manuel Granillo, de Namiquipa y simpatizante de Morena, se acercó al Coordinador Estatal para contarle que anteriormente había participado con otros partidos, pero -dijo- “son bien mañosos, son ratas” y, por ello, Manuel hoy es simpatizante de Morena.

Julieta Robles, de 75 años y dedicada a atender su hogar, explicó que en la escuela siempre vio que los niños y las niñas más inteligentes estaban sentados al frente, y los que más batallaban estaban sentados hasta atrás.

En este sentido, consideró que quienes deberían sentarse al frente del aula son los niños más necesitados, pues requieren una mayor atención.

“Yo vivía en Bachíniva y tenía una llave de agua afuera; vivía en lo alto, entonces yo siempre tenía agua. Y los otros –políticos- siempre llegaban conmigo a preguntar si tenía agua, no llegaban hasta abajo; no iban ahí abajo con los que no tenían”, lamentó la señora Julieta.

Loera de la Rosa coincidió con doña Julieta en el planteamiento de ver y atender primero a las personas más necesitadas en todos los ámbitos de la sociedad.

“Siempre tienen que estar enfrente las personas que tienen más desventajas, más vulnerabilidad, es una gran enseñanza de la señora Julieta”, expresó.

Loera de la Rosa se trasladó de este municipio a Bachíniva y al filo del mediodía, visitó los hogares de militantes.

Jesús María Barrandein, quien es fruticultor, apicultor y militante de Morena desde su fundación como partido en la entidad. Cundo recibió la noticia de que Loera de la Rosa se encontraba en el pueblo se dirigió a agradecerle el apoyo que les dio hace unos meses para enfrentar el sepelio de un miembro de la comunidad.

“En meses pasados tuvimos aquí el deceso de una persona de origen Tarahumara. Batallamos mucho para darle sepultura, logramos hacer una colecta; el sepelio tenía un costo de 22 mil pesos (…) Estamos muy contentos con él ingeniero porque aportó de su bolsa lo que nos faltaba”, relató Jesús María muy entusiasmado.

Loera de la Rosa expresó que de la gente se aprenden muchas cosas.