Visita da a Corral oportunidad de rectificar: diputados

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Desde la visión de los diputados federales morenistas por Chihuahua, la visita que hará al estado de Chihuahua el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador mañana viernes 2 de octubre, abre la oportunidad para que el gobernador Javier Corral rectifique su actitud hacia el Gobierno federal, señaló el diputado federal por Morena, Ulises García Soto.

Indicó que el mandatario estatal se empeña en politizar temas delicados para la tranquilidad de los chihuahuenses, mientras que el Gobierno federal cumple con sus compromisos.

Señaló que la visita del presidente es “una prueba irrefutable del compromiso que tiene la Federación para el desarrollo de la infraestructura en la frontera norte, de forma específica en Ciudad Juárez”.

“Los diputados federales de Morena respaldamos la política del Gobierno Federal y las medidas que ha tomado el presidente, Andrés Manuel López Obrador en temas importantes para el estado de Chihuahua”, expresó.

“Esperamos que esta visita sirva para que se restablezcan los canales de comunicación entre los que presiden el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo local”, expresó.

Con relación a la postura de Corral, quien comentó que acudiría a la visita de López Obrador a Ciudad Juárez sí lo invitaban, el diputado federal expresó que, en caso de que no se le haya requerido, seguramente será por el desprecio sistemático que mostró hacia la Federación en los meses recientes. “Ya lo hemos dicho: no se firmaron los convenios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), no se quieren cumplir los tratados internacionales del agua y se politiza el tema de la seguridad”, expresó.

“Lastimosamente, el gobernador Corral Jurado está empeñado el politizar temas muy delicados, en detrimento de la vida cotidiana de los chihuahuenses”, declaró. “Esperamos que esta visita sirva al gobernador para que rectifique su actitud”. (Salvador Castro)