Visibiliza problemáticas sociales a través del arte

Chihuahua— A través de sus escritos y de sus ilustraciones, la artista Aubrey Hirsch quien es originaria de Cleveland, Ohio visibiliza las problemáticas sociales a las que se enfrentan de manera constante las mujeres, integrantes de la comunidad LGBT+, así como personas que están en condiciones de vulnerabilidad.

En entrevista exclusiva para El Diario, Aubrey quien estudió Química y Literatura inglesa, narró la experiencia que ha tenido a lo largo de estos siete años en donde por medio de su arte ha trabajado en generar un impacto.

“Me apasiona mucho el movimiento a favor de los derechos de las mujeres y de los derechos de la comunidad LGBT+ y bueno, a través de mi trabajo busco generar un impacto en esos movimientos”, expresó.

Su interés por abordar estos temas nació de la impresión que le generaban las violencias que se viven día a día.

“Yo comencé escribiendo prosas e historias sobre feminismo, luego realicé los comic´s, yo misma aprendí a crearlos y los vi como un material que se extiende de forma más sencilla”, explicó esta mujer.

En esta ocasión, Aubrey visitó capital y a su vez, conoció un poco sobre el contexto que se vive aquí, además, impartió una serie de talleres a estudiantes de arte y literatura, a mujeres indígenas y emprendedoras, así como a periodistas y defensoras de derechos humanos.

“Yo fui invitada por un programa de escritores y también estaré en el festival del Cervantino, estos talleres han sido muy buenos, el tener la oportunidad de convivir con los estudiantes y de visitar por ejemplo, la Cruz de Clavos y la placa de Marisela Escobedo”, narró la ilustradora.

Al cuestionarle cómo ve la situación que viven las mujeres en México y particularmente en el estado de Chihuahua; ella respondió que ve ese tema como algo muy importante.

“El primer paso para poder resolver un problema es reconocer que existe y creo que es importante tener esa capacidad de expresarlo; no solo yo sino otras personas también… A través de mi trabajo, revelo un poquito las cosas y los retos a las que nos enfrentamos y esto permite también inspirar a otros”, refirió.

Esta es la primera vez que Hirsch está en México y según sus palabras, a ella le encantaría poder regresar.

“Me gustaría mucho volver a México y a Chihuahua y no sólo yo, sino con toda mi familia, no me he cansado de enviarles fotos y contarles todo lo que he hecho. La comida es deliciosa y este lugar es maravilloso en particular la hospitalidad y la calidad de las personas”.

Aubrey Hirsch vive en Nueva York y sus historias, ensayos y comics han aparecido en periódicos importantes como lo son: el New York Times, el Washington Post, Vox, Time Magazine, American Short Fiction, Black Warrior Review, The Rumpus, The Nib, entre otras publicaciones.

Además, es la autora de la colección de historias breves ¿Por qué Nunca Hablamos del Azúcar?, un panfleto de microrrelatos Este Será su Legado, y una futura colección de comics feministas de Mason Jar Press que aparecerá en 2025.

Aunado a su trayectoria laboral, ella dijo que ha tenido la fortuna de contar con un equipo de editores fantásticos y de gente que le ha dado la oportunidad de expresarse y que han respetado su trabajo.

“Para mí es muy poderoso que una persona vea mi trabajo y lo comparta, a veces me dicen, 'compartí esto con mi hermana o con mi jefe' y para mí eso es muy significativo”.

Como mensaje para aquellas mujeres que quieren escribir, pintar, danzar o hacer cualquier cosa y que muchas veces no se atreven; Aubrey expresó que en algunas ocasiones algunas mujeres se quedan calladas por que la sociedad se lo dice, pero que sin embargo, ella recomienda que lo importante es que aprendan a ignorar esas voces y que hagan las cosas lo mejor que puedan.

“Yo les digo que se planteen nuevos retos, que sean capaces de expresarse”.

Como comentario final, esta escritora agradeció la entrevista y a todas aquellas que se sumaron a sus talleres en los cuales compartieron vivencias e incluso, aprendieron a elaborar sus propios comic´s.

Los ensayos y cómics de Hirsch exploran la igualdad de género, la paternidad , la sexualidad , la amistad, la salud pública y otras cuestiones de equidad social. Ha escrito sobre haber sido sometida a amenazas y acoso en Internet debido a su feminismo público y su defensa de los marginados y de las comunidades.

Para conocer su trabajo, puede ingresar a su página oficial: Aubrey Hirsch – Stories. Essays. Comics.