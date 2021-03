Viola estado amparo a magistrado Ramírez; sigue con brazalete

La Fiscalía General del Estado incumplió con el amparo que le concede al magistrado penal estatal, Jorge Ramírez Alvídrez, la suspensión definitiva de las medidas cautelares de prisión domiciliaria.

El restituido magistrado por disposición de un tribunal federal aún permanece con el brazalete electrónico con localización GPS y vigilado por policías estatales en su domicilio, pese a que ello constituye una flagrante violación a la ley de amparo.

Lo anterior fue informado por el mismo magistrado, quien indicó que se trata de un abuso de autoridad de graves consecuencias por que puede significar la destitución de los funcionarios responsables y su sujeción a proceso, por negarse a atender la determinación protectora de garantías.

La resolución del juez de garantía al otorgar la suspensión definitiva también lo restituyó en el cargo, lo cual hasta el momento es jurídica, pero no se ha materializado con el regreso a su magistratura, lo cual no puede realizar en función de la medida cautelar que no ha sido levantada arbitrariamente.

La suspensión definitiva fue otorgada el fin de semana pasado y surtió sus efectos de manera inmediata.