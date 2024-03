Vinculan a proceso a presunto homicida de activista, su hija y 2 testigos

Hidalgo del Parral.- La Fiscalía de Distrito Zona Sur obtuvo dos autos de vinculación a proceso penal, dictados en contra de Mauricio C. C., por su presunta responsabilidad en dos casos de homicidio cometidos en perjuicio de cuatro personas en el municipio de Balleza, entre ellas la activista Gloria Cañez y su hija Sally Aveña, además de 2 presuntos testigos en Satevóm

El primer crimen que se le imputa, es por hechos registrado el día 09 de septiembre de 2023, en la comunidad de La Yerbabuena, en donde el presunto, en compañía de otros sujetos armados, privó de la vida a las víctimas de nombre Gloria C. C. y Sally A. C.

Cabe mencionar que por dicha causa penal, ya se encuentra vinculado a proceso otro coimputado de nombre Ramón M. C.

Asimismo, es investigado por el homicidio de Isidro C. B. y Leobardo C. C., ocurrido el día 26 de septiembre de ese mismo año, en la comunidad de Satevó, en donde el hoy detenido y otros hombres, los lesionaron con armas blancas, causándoles la muerte.

Con dichos antecedentes, el órgano jurisdiccional que tomó conocimiento de las causas penales, resolvió la situación jurídica del imputado, a quien le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.