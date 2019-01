Vinculan a proceso a 7 por homicidio de policía

Los siete presuntos responsables de haber participado en el homicidio del suboficial Roberto Carlos Rivero Chacón, donde resultó con lesiones otro policía, en hechos ocurridos el pasado 16 de enero, fueron presentados ante un juez en una audiencia que se programó este día en una sala del Cereso Uno, y se les vinculó a proceso por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado, portación y posesion de armas.

Kevin Ernesto F. M., de 19 años de edad; Jose Alfredo C. C., de 20; Joel Iván M. C., de 21, así como Jonathan C. C., de 22 y José Israel R. L., de 28, además de dos mujeres de nombres Brenda Janeth C. L. y Paola Yazmín R. O., de 18 y 26 años, respectivamente, continúan y llevarán su proceso bajo la medida cautelar de pisión preventiva.

El Ministerio Público presentó sus alegatos de prueba sobre la participación de estas personas en el ataque armado, la forma en que se realizó y planeó el asesinato del Segundo Chacón.

Como elemento de prueba existe un video en el que se observa el momento en que lo siguen desde la Comandancia Sur en avenida Pacheco hasta el lugar donde se cometió el ataque, en calle 42 y Vialidad CH-P, así como los vehículos que participan y el momento en que los responsables pasan las armas a un auto Sentra de color blanco, que fue asegurado junto con las armas de fuego en la casa donde fueron detenidos los imputados.

Como parte de la evidencia hay dos rifles de asalto calibre.223 y dos pistolas, una calibre 9 mm y otra .380, así como cartuchos útiles, casquillos y varias porciones de una sustancia de características similares al "crystal".

Ademas del auto Sentra modelo 2000 de color blanco, también decomisaron un auto de la misma marca y modelo pero de color negro que aparece en las imágenes de los videos.

Después de escuchar los alegatos del MP y la defensa, el juez consideró que había elementos suficientes para vincularlos a proceso, y dio 4 meses para el cierre de la investigación.