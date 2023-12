Vigilan el estado ante Pirola, nueva cepa de Covid

Una nueva variante de Covid– 19, denominada JN–1, o conocida como Pirola derivada del BA.2.86 es una cepa poco peligrosa, pero altamente contagiosa.

El primer caso se registró el pasado domingo en la Ciudad de México. En el estado de Chihuahua y en la frontera no se han reportado casos del virus; sin embargo, se mantiene la vigilancia epidemiológica para detectar la variante, dijo el subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Gumaro Barrios Gallegos.

Comentó que se deben mantener las medidas sanitarias que se han practicado durante la pandemia de Covid–19.

Por su parte, el doctor Lorenzo Soberanes Maya, secretario del Colegio de Médicos de Ciudad Juárez, explicó que el virus ya es considerado estacional como la gripe y la influenza que se presentará de manera anual.

La característica principal es la diafonía o ronquera, acompañado de otros síntomas como escurrimiento nasal o congestión fuerte, pérdida del olfato, del gusto, entre otros malestares.

“Ya es una enfermedad endémica que se presenta de manera temporal junto con la gripe, influenza, incluso junto con el virus sincitial respiratorio; ya esas tres se consideran como enfermedades de invierno que se van a presentar de manera anual, y sí es muy contagiosa”, expuso Soberanes Maya.

La cepa fue detectada en el mes de noviembre del año en curso en una investigación que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La variante de Ómicron del SARS– Cov2 es altamente contagiosa, por eso se recomienda principalmente a los grupos vulnerables, como las personas con comorbilidades, adultos mayores y niños que presenten síntomas, que mantengan las medidas sanitarias como el aislamiento, usar el cubrebocas, lavado de manos, higiene en el hogar y evitar reuniones masivas, añadió el médico.

“Los grupos vulnerables siempre serán los niños y los adultos mayores debido a que su aparato inmunológico ya no produce o metaboliza de manera adecuada las vitaminas que nos dan una mayor cobertura como la vitamina C, o la vitamina D3; regularmente están en los alimentos, pero es deficiente para los dos extremos de la vida porque los niños todavía no pueden comer vegetales, o frutas y los adultos ya no les gusta tanto”, explicó

Mencionó que al estar vacunado disminuye el riesgo de ser hospitalizado, sólo presentarán síntomas similares a las de un refriado o gripa; sin embargo, en pacientes con cáncer, VIH, o alguna enfermedad grave aumenta la posibilidad de tener complicaciones.

Dijo que para marzo del próximo 2024 hay la posibilidad de que repunte la cepa Pirola, por lo que recomendó también acudir a vacunarse contra la Influenza. El período de inmunización de este biológico inició en octubre de este año y estará hasta marzo del 2024.