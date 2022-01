Viene titular de la CNB por migrantes desaparecidos

Chihuahua.– Este lunes 10 de enero estará en Chihuahua la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, para reunirse con familiares de los 13 migrantes desaparecidos en Coyame, pero también para revisar el tema de las desapariciones en Chihuahua de forma general.

La funcionaria federal sostendrá una reunión privada con los allegados de las víctimas así como con organizaciones civiles que apoyan la búsqueda, tanto del caso particular de Coyame como otros que continúan vigentes.

Gabino Gómez, representante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, dijo que esta reunión se dará luego de la solicitud –en torno al tema– que se hiciera al presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante su última visita a la entidad.

Indicó que, al momento, continúan sin tener información respecto al paradero de las mencionadas personas ya que, tras las búsquedas realizadas, la fiscalía no tiene una estrategia definida para continuar.

“Después de la búsqueda que se hizo con el helicóptero hubo una reunión con la autoridad, pero sólo dijeron que no hubo resultados. No tienen una estrategia definida por dónde buscar y buscar otra vez donde mismo es un asunto agotado. Lo que necesitamos es seguir trabajando en el tema de los teléfonos, seguir investigando. El jueves pregunté al fiscal Carrasco de la zona Norte sobre posibles novedades y dijo que no había nada”.

Llamado a los jefes del narco

El pasado 2 de enero, mediante una publicación en redes sociales, familiares de los desaparecidos hicieron un llamado a los jefes de los cárteles para que les permitan traer paz a sus hogares al saber dónde están las 13 personas ausentes. Indicaron que no buscan culpables ni justicia, únicamente quieren saber dónde están sus allegados.

“Llamado a los jefes de los carteles. No buscamos culpables, no buscamos justicia porque sabemos que no la ahí, solo buscamos traer paz a nuestros hogares y a nuestros corazones, esa paz que nos robaron cuando se los llevaron” (sic), reza la citada publicación.

El 16 de diciembre de 2021, se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE) ofrecía una recompensa de 200 mil pesos por información que llevara a dar con el paradero de siete de las 13 personas desaparecidas que intentaban cruzar a Estados Unidos de manera ilegal.

La desaparición de dicho grupo se reportó en septiembre, luego de que los familiares perdieran comunicación con ellos. Posteriormente, la FGE confirmó los hechos. Las víctimas, del sexo masculino, habrían ingresado al punto conocido como Lomas de Arena.