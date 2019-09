Videos: Estallan padres por presunto maltrato en guardería

Chihuahua— Un presunto maltrato y una evidente falta de higiene en el interior de una guardería particular de esta ciudad han desatado la ira de padres de familia que demandan a las autoridades se investigue y sancione a los responsables.

Los videos, grabados uno de ellos esta semana y el otro el pasado de mes de julio, fueron sacados ayer a la luz por una madre de familia que asegura que al interior de la guardería Kids Care, en donde tiene a sus hijos se cometen irregularidades en contra del bienestar de los pequeños.

Una madre de familia difundió dos grabaciones, en una de ellas se observa a tres niños dentro de un inflable, uno de ellos comienza a pegarle al otro, por lo que la trabajadora a cargo de su cuidado los separa jalando de manera brusca al pequeño del brazo para retíralo del lugar.

En el segundo video se ve que la cuidadora limpia la nariz de por lo menos tres pequeños utilizando el mismo pañuelo desechable.

De acuerdo a la madre, el costo de esta guardería es de 7 mil 500 pesos mensuales.

El texto a través del que hace su denuncia cita:

“El día de ayer me topé con que la persona a cargo de mis niños, estrujo a uno de ellos incluso se ve que lo empuja con su pie. No es la primera vez que pasa esto, en otra ocasión me tocó ver a la misma persona jaloneando a otra niña y limpiándole la nariz a varios niños con el mismo kleenex. Además de que estaba sola con 11 niños en la sala”.

Aseguró que reportó la situación con la directora “pero malamente lo dejé pasar pues como iba a reclamar si ni era uno de mis niños y por lo visto no tomaron ninguna acción pero esta vez sí lo fue y no puedo dejarlo pasar una vez más”, escribió.

La difusión de los videos ha provocado el malestar de decenas de padres que afirman que es evidente que el personal que labora en la institución no tiene vocación o no está capacitado para tratar con los niños.