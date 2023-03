Video: 'Voy a seguir alzando la voz hasta encontrarla'

Chihuahua.- “A mi hermana le digo que yo la voy a seguir buscando hasta que la encuentre; tengo mucho dolor y mucha tristeza; esto me está matando en vida a mí, a mi mamá y a mis hermanos. ¡Ya por favor! Necesitamos una respuesta, que no las den pronto ya. Ya no soporto este dolor, fueron las palabras de Denisse Valenzuela, hermana de Marybell Valenzuela, desaparecida desde el pasado 15 de abril de 2022.

A las afueras del Tribunal Superior de Justicia y tras una audiencia intermedia la cual fue diferida a 30 días hábiles debido a que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no fueron legibles; Denisse, acompañada de su papá rompió el llanto al recordar a su familiar quien justo el día de hoy, cumple once meses en ausencia.

“Yo voy a seguir firme hasta encontrarla y voy a seguir alzando la voz por ella y por los demás porque no sólo hablo por mi hermana, hablo por todos”, expresó Denisse.

Al cuestionarle a la familiar de Marybell que le diría a las autoridades, ella refirió que urge que las autoridades sigan buscando y que esto no quede en la impunidad y que no le den carpetazo a este caso ni a ningún otro.

“Por favor hagan su trabajo; Iván Eliel sabe qué pasó con mi hermana, él es el único que sabe dónde está y es necesario que respeten los derechos de nosotros y de las hijas de ella”.

A las autoridades que por favor hagan su trabajo, él sabe qué pasó con mi hermana donde están los derechos de nosotros, de sus hijas.

Un pantalón de franela tipo pijama y una sudadera, es lo que ella traía puesto consigo el día de su desaparición.

Eliel C.S., quien ya fue detenido y vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición por particulares agravada; hasta el momento no ha querido hablar.

“Él era su pareja sentimental, ella se fue con él, como es posible que no hable, que no diga nada, necesitamos que la autoridad haga algo pronto”, expresó Denisse.

Marybell quien es madre de un niño de 10 años, dos niñas de cinco y once y una adolescente de 16, pesa 56 kilogramos, mide 1.64 centímetros, de tez trigueña clara, delgada, de cabello regular, lacio castaño con puntas más claras y ojos verdes.

Para cualquier información acerca del paradero de ella o de su pareja sentimental, favor de comunicarse al 911, al 089 o a través de Denuncia Anónima www.pasaeldato.gob.mx.

“Nos estamos muriendo en vida, pero no nos rajamos; queremos que la autoridad nos escuche, que no dejen el caso de mi hermana en el abandono, les suplicamos a la ciudadanía que, si alguien sabe algo de ella, nos lo haga saber, por favor”.