Video: ¿Usted cómo cree que es vivir con un hijo desaparecido?

Chihuahua.- “¿Usted cómo cree que es tener a un hijo desaparecido? He andado hasta la media noche, hasta la una de la mañana buscando en cerros, en todos lados y yo como madre me siento decepcionada de todo y más de las autoridades porque se lavan las manos y no hacen nada. Fueron las palabras de Delia Chavira, madre de José Efraín Pinales Chavira desaparecido desde el 26 de febrero.

La madre de este joven de 36 años rompió en llanto al preguntarle sobre su hijo y dijo que las autoridades no atienden estos casos y que la mayoría de estos están llenos de corrupción.

“Ellos no hacen nada, nada más están ahí aplastados en el asiento con el celular, chacoteando y la ciudadanía les vale pura madre; ellos deberían de hacer algo porque perciben un sueldo de nosotros y mientras ellos coman y mientras ellos duerman tranquilamente les vale madre”, dijo Delia.

De acuerdo con la pesquisa, José Efraín mide 180 centímetros, pesa 85 kilogramos es de tez trigueña clara, complexión regular, cabello abundante, lacio y negro, ojos café claro, cara cuadrada, nariz ancha y grande y labios medianos.

Como señas particulares José Efraín tiene cicatrices en la nuca y probablemente cuente con barba abundante y cabello largo.