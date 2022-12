Video: Tienen 12 horas varados en el aeropuerto de Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Tras la cancelación ayer por la noche de varios vuelos de las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús a diversos destinos como Cancún y fuera del país, el caos ha continuado en las salas de espera del Aeropuerto Internacional de Chihuahua “General Roberto Fierro Villalobos”, de acuerdo con pasajeros que no han podido abordar desde la tarde del 25 de diciembre hasta hoy.

De acuerdo con los afectados, son más de 100 personas que perdieron sus vuelos, no hay reembolsos ni de boletos ni hoteles, por lo que la desesperación se ha apoderado de muchos y publicado sus videos en redes sociales con la queja.

“Es un calvario, hay gente acostada en el piso. La aerolínea no tiene personal, dicen que solo pueden dar boletos de ida por 10 mil pesos.

Le están diciendo a personas con asientos asignados que no tienen asiento. Es un cochinero. Una señora y su familia se perdieron una boda, así como se perdieron vuelos a Madrid, a Peru, a Cancún. Los hoteles no reembolsan nada, ni te recorren los días en Cancun. No tienen suficiente personal.

Y si ya sabían desde el viernes 23 que Tijuana como base y que no tienen los permisos para sacar vuelos rescate.

Hay gente de Creel, de Camargo, de Jiménez todo el día ahí. Dieron pases para el hotel a las 3:00 de la mañana.

Un pase para comida en el Wings que solo lo pueden usar ahí... El hotel está en el Periférico, apoco van a venir a comer hasta acá.

La Profeco se fue y dicen que no salieron de los filtros.

La Comandancia de el aeropuerto se fueron temprano. Es un caos”, comentó Claudia Baeza, quien junto con su familia perdió vuelos y ha evidenciado el caos desde ayer en el aeropuerto.