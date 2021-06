Video: Se han combatido 531 incendios en Chihuahua

Chihuahua.- El secretario de Desarrollo Rural del Estado, René Almeida Grajeda y el coordinador de la Comisión Nacional Forestal, Manuel Chávez Díaz, informaron que se han combatido 531 incendios presentados en diferentes municipios del Estado, durante el presente año.

Señalaron que en comparación con el año pasado se tiene una presencia de incendios del 266 por ciento mayor.

Lo anterior provocado por los fuertes rayos solares y las ráfagas de viento que han superado a las escasas lluvias presentadas en mayo y junio.

Planteó que los incendios ocasionaron un incremento del 894% en la superficie afectada en por estos siniestros, en comparación con la temporada pasada.

A este respecto, ambos funcionarios coincidieron en que esta temporada de incendios 2021 se espera todavía más fuerte que el año anterior, debido principalmente a la extrema sequía y altas temperaturas que se están presentando.

René Almeida Grajeda indicó que, el día de hoy se encuentran combatiendo 736 combatientes a 22 incendios en los municipios de Carichi, Maguarichi, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Temósachi, Bocoyna, Uruachi, incluido el de Casas Grandes que cumple 12 días en los ranchos Las Chivas, El Escalereado y Los Lobos.

Informaron que, los combatientes corresponden a las brigadas de CONAFOR, Municipios, Voluntarios, Asociaciones de Productores, Propietarios de Ranchos y efectivos de la SEDENA, coordinados por personal de la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaria de Desarrollo Rural.

Finalmente convocaron al cuidado de los bosques y dispusieron los siguientes números para reportar incendios forestales: 911 y el de 614-429-33-00 ext.12597 o 12501 o al 800 INCENDIO.