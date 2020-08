Valentín Hierro Jaime/ El Diario

Chihuahua.- Un grupo de enfermeros del hospital General se manifiestaton en las afueras del Palacio de gobierno ya que no les han pagado en bono Covid que les prometió gobierno del estado.

Los inconformes señalaron que son varias las quejas como por ejemplo no les dan vacaciones, no tienen las medidas de seguridad así mismo no les dan las pruebas de el siendo que se encuentran algunos infectados.