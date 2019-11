Video: Niños de primaria golpean a gatita hasta asesinarla

Chihuahua— A través de las redes sociales denunciaron que dos menores de 12 años de edad, mataron a una gatita a golpes dentro de la escuela primaria Leyes de Reforma, una maestra los vio y les quitó el animal, pero no sobrevivió.

Lo anterior fue publicado ayer en redes sociales donde los menores fueron acusados de que con palos golpearan al felino, quien después falleció, en varios comentarios señalan como culpables a los padres de estos por no darles educación y buenos valores.

“Esta gatita desafortunadamente no sobrevivo de los golpes que recibió de dos niños de solo 12 años de edad!!! de la primaria Leyes de Reforma..gracias a una maestra que los vio y rescató a la gatita.. Tengo mucho sentimiento.. Es muy triste que tengamos que cuidar a los animales de los niños también”, publicó Clalmata Martínez.

Clalmata señala en su red social que estudió para ser Médico Veterinario, además en su red social publica varias imágenes y videos de animales que son atendidos de sus lesiones, asimismo de los que son rescatados por otras personas.

Otro de los comentarios piden que se haga viral la publicación, donde expresan ¿Qué les están enseñando a los niños en casa?, ¿Qué nos espera como sociedad con niños creciendo sin valores, sin respetar a los seres vivos?.

Agregan que ojalá y tengan un castigo severo los niños agresores y que aprendan una lección de vida.