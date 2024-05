Video: Mujeres rarámuri tejen su sustento ante los embates de la sequía

Chihuahua.- A menos de 15 minutos del Pueblo Mágico de Creel y a poco más de 3 kilómetros del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre, se encuentra el Taller de Costura Rarámuri de Repechique, a donde una decena de mujeres acuden a tejer su sustento.

La venta de un mantel, una falta o un traje completo, puede representar un día más con un plato en la mesa, particularmente en esta época de sequía que no es amable con nadie, y que cala hondo sobre todo en la gente que vive de lo que siembra.

La construcción, ubicada a unos 10 kilómetros de la comunidad que le da nombre, es un lugar que representa la esperanza de que es posible vivir y trabajar sin la necesidad de emigrar y abandonar los orígenes.

Irma Sandoval, enlace entre el Parque Barrancas y las comunidades asentadas a sus alrededores, ha atestiguado de primera mano las complicaciones que el taller atraviesa debido a la falta de visitantes, por lo que se resolvió la reciente instalación de señalizaciones para dar a conocer la existencia del centro costurero y cómo llegar a él.

Además, desde hace poco más de un mes traslada algunas de las prendas que elaboran hacia el punto turístico, que gestiona su exhibición en busca de aumentar las posibilidades de que las costureras encuentren en su actividad, un beneficio económico más que necesario.

Lo anterior, independientemente de las acciones del Gobierno del Estado, a través de los distintos programas que aplica de forma permanenente para garantizar el abasto de alimento a los habitantes de la región.

El camino de Alicia: una perseverancia que no se extingue

A sus 69 años, Alicia se levanta todos los días y comienza su rutina de siempre: hace el desayuno para ella y su hijo, limpia la casa, lava, acomoda y empieza con las labores que, a pesar de su edad, aún realiza con la firmeza y el temple de quien sabe que el pan se gana diario.

Tiene dos trabajos, se dedica a la siembra y a la costura en el taller de Repechique, al cual acude los sábados, pues es su día asignado.

Para llegar, debe caminar más de 10 kilómetros desde su hogar, travesía que le toma aproximadamente dos horas, de ida y de regreso. No hay de otra, narra, lo que quiere es trabajar, y por eso, aunque no le toque, también va los jueves, para avanzarle a sus piezas.

En su trayecto le duelen los pies y las rodillas, seguramente también los años, que no son de mucha ayuda al cruzar el terreno tan complicado que separa su casa y su fuente de ingresos desde hace un año.

Pero qué se le puede hacer, expresa solo con un movimiento de hombros, “es la necesidad”, complementa en palabras.

Alicia no fue a la escuela “ni a ningún lado”, cuenta ella. Aprendió sola el español a la edad de 10 años, oyendo a los demás y con la curiosidad y la facilidad para el conocimiento propia de los niños.

Toda su vida trabajó en el campo junto a su esposo, que a los 49 años sufrió un infarto fulminante que a ella la dejó viuda y con nueve hijos que mantener.

En esa época, los más grandes, que ya eran varios, le ayudaban en la siembra y con lo que se generaba en tiempos con climas más bondadosos que los de hoy, logró ser el sustento de su hogar y poner un plato en la mesa de su extensa familia.

Cuando parecía que la estabilidad llegaba a su vida, el destino le tenía preparado otro obstáculo, pues tres de sus hijos fueron diagnosticados con un padecimiento mental que a partir de ahí, le demandó ir y venir constantemente de la ciudad a su comunidad, para llevarlos a sus consultas y tratar de conseguir los medicamentos que requerían.

Eventualmente, dos de ellos fallecieron, mientras que uno se encuentra recibiendo atención médica en un nosocomio de la ciudad de Chihuahua, a donde ella rara vez puede ir, pero al que su hija aún acude para visitar a su hermano.

Hoy vive acompañada solo por uno de sus hijos, que es con quien comparte la ardua tarea de seguir subsistiendo del campo, bajo un cielo sin agua.

Elaborar una falda le toma más de dos semanas. Una falda con su blusa, más de tres, pero aunque las ventas sean bajas, continúa sin faltar a su turno en el taller, porque de poquito en poquito se junta, y porque las ganas de trabajar y la determinación de salir adelante no se van nunca.

Retorno a las raíces: el sueño de impulsar el desarrollo local

Tere es, por acuerdo de la comunidad, la administradora del espacio de costura, pues se encarga de recibir, repartir y reinvertir las ganancias que resultan de la venta de los artículos. Conforme los insumos se van agotando, acude a Creel para comprar las telas, hilos, agujas y demás cosas necesarias en la elaboración de las prendas.

A punta de años, distingue la tela buena de la mala con puro tacto, pues dice, todo se nota. Una vez con la materia prima, el proceso para confeccionar un conjunto compuesto por blusa y falda consiste en, primero, hacer los cortes de acuerdo a la talla, para después hilvanar los montones de pliegues, uno por uno, en un ejercicio de paciencia y maestría.

Debido a que su hija trabaja, ella acude todos los días acompañada de su nieta Sarah, una niña alegre de tres años que se entretiene jugando sin descanso con Cynthia, cuya madre María Antonieta, es quien cuida del taller cuando todos se van, acompañada de su esposo.

Las responsabilidades que cumple se le adjudicaron en una asamblea general, antes incluso de que estuviera lista la construcción que se volvió una realidad hace tres años.

Tere conoce bien la capital del estado, pues a los 16 años y debido a las necesidades que detectaba en su comunidad decidió, acompañada por una de sus amigas, emigrar a la ciudad, en donde trabajó por 28 años como empleada doméstica.

“Yo sufrí mucho por allá, no tanto por mí porque yo me encontré personas buenas, pero me tocó ver cómo a muchas sí las maltrataban, las rechazaban, eso era lo más difícil, cuando te topabas con otros que salían de acá del rancho y sabías cómo los trataban”, narra.

Lejos de su lugar de origen se hizo de un pequeño patrimonio, se casó y tuvo a sus cuatro hijos, hasta que una vez más y con la determinación que la caracteriza, un día resolvió que debía volver.

“No sé qué voy a comer, pero me regreso a mi tierra”, le dijo a su entonces jefa.

Para ese momento ya estaba separada y uno de sus hijos cursaba la universidad, así que, cargando solo con los tres restantes, volvió a su comunidad a levantarles nuevamente una vida.

“Me hubiera gustado que este taller estuviera desde antes, cuando yo era joven, cuando no había nada. Por esa razón se hizo, para que la gente no se vaya a sufrir a otra parte y las jovencitas aquí tengan su trabajo”, enfatiza.

La idea del espacio de costura nació de la empatía y de las ganas de que, en su propia tierra, la gente vea la oportunidad de salir adelante sin la necesidad de, como le pasó a ella y les pasa aún a tantos hombres y mujeres raramuris, emigrar y abandonar a sus familias.

Día tras día, su deseo de buscar lo mejor para su pueblo se convierte en acciones a través del centro costurero y de sus responsabilidades alternas, que cumple a raja tabla con la ilusión de que las generaciones que vienen detrás de ella, tengan la oportunidad de arraigarse a unas raíces más prosperas.

Datos en corto… *El taller de costura se encuentra abierto de lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm, y sábados y domingos de 9:00 am a 5:30 pm.

*El Parque Barrancas tiene un compromiso de apoyar a las comunidades rarámuris de su entorno, tales como Repequiche, San Luis de Majimachi, Mogótavo, Huitosachi, Bacajípare, Mesa del Sombrero, Mesa del Güitayvo, entre otras.

*En su plaza comercial se dispone de 42 espacios destinados para la venta de prendas y artesanías de las comunidades, mismos que se asignan sin costo.