Video: Llegan otros 300 migrantes a Jiménez; suman ya mil 600

Ciudad Juárez.- Esta mañana arribaron 300 migrantes más a la ciudad de Jiménez, en donde suman cerca de mil 600 extranjeros provenientes principalmente de Nicaragua, pero también de países como Haití, Cuba, Ecuador, Venezuela y Dominicanos, informó el alcalde Marco Chávez.

"Me dicen que se quedaron varados algunos en Gómez Palacio, Durango, pero yo creo que esos ya llegarán mañana o pasado mañana, no me dijeron el número. Ahorita los que tenemos están siendo atendidos, ayer a una señora nicaragüense se le trasladó al Hospital Regional por embarazo, tristemente perdió a su bebé; ahorita hay un niño con un problema del apéndice", informó sobre la caravana migrante que se dirige a Ciudad Juárez.

Dijo que personal municipal, de Cruz Roja, y de un centro de salud los están atendiendo en el gimnasio municipal en el que fueron acogidos, mientras descansan y esperan a los que vienen en el camino.

El alcalde también destacó que el 80 por ciento son nicaragüenses y que la mayoría cuentan con un permiso temporal para permanecer en el país, por lo que su único objetivo es llegar a la frontera para ingresar a Estados Unidos.