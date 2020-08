Video: Impunidad en aumento

Elemento facilitador de los miles de asesinatos dolosos que se cometen en Chihuahua, la impunidad en la que los deja la Fiscalía General del Estado no sólo no se ha reducido sino que, como indican datos oficiales, va en aumento en la presente administración. Entre familias afectadas, mientras, testimonios describen cómo esta falta de justicia y de respuestas exacerba los sentimientos de dolor y enojo, sumando además impotencia y frustración por la ineficacia de las autoridades. “Si tuviera recursos, si pudiera, pondría panorámicos en toda la ciudad con la cara de mi papá y decirle a esa persona que lo mató, que me explique a mí qué fue lo que pasó, porque lo necesito”, narra la hija de un hombre asesinado en 2010 y cuyo crimen sigue sin ser esclarecido.

Especial de Impunidad primera de dos partes, espérelo mañana.