Video: Graban llamada de estafador que opera en Chihuahua

Chihuahua.- A través de redes sociales, circula un videoclip dónde un supuesto elemento realiza una llamada a un locatario del norte de la ciudad y señala que fue invitado a una reunión mediante un citatorio, dónde fue llevada acabo en una reunión dónde estuvieron presentes autoridades de los tres niveles de gobierno, gente locataria y comerciante del municipio y estuvo presente el fiscal general el señor Alonso García.

Además se indica en la llamada que se viene implementando un operativo de seguridad denominado "Limpieza" y que se esta quitando a toda la gente que trabaja en cosas ilícitas como lo son robos, secuestros y desapariciones.

"Actividades delictivas que no se van a permitir y que sigan perjudicando a las familias del estado", al hacer un operativo de reconocimiento en todo el perímetro de la colonia y se desplazo por una de las calles principales y se detuvo al exterior del número exterior de este comerciante y se pudo comprobar que aún no cuenta el recinto no cuentan con la placa y holograma que se entrega personalmente a todos los habitantes de la zona.

Hasta el momento se desconoce, si el extorsionador haya pedido una suma de dinero y el monto, y desde cuándo se tenga conocimiento que es un locatario de la zona.

Por lo que se hace un llamado a la autoridad competente y a la ciudadanía. En caso de recibir llamadas de este tipo comunicarse de inmediato al número de emergencias 911.