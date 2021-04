Video: Engañan a la autoridad; atienden por atrás de local

Chihuahua.- Una larga fila de autos se preparan para comprar sus pizzas en una conocida empresa de pizzas en la ciudad que se encuentra sobre la carretera a Aldama.

Aunque tienen expresamente prohibido comercializar sus productos debido al supercierre ordenado por las autoridades estatales, se las ingenian para evadir la norma, sin que hasta el momento hayan sido sorprendidos por la células Covid.