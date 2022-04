Video: Cumplen 7 meses desaparecidos en el desierto de Chihuahua

Ciudad Juárez— A siete meses de haber sido privados de la libertad en el desierto de Chihuahua, familiares del grupo de migrantes desaparecidos el 25 de septiembre del año pasado hicieron un llamado a quienes se los llevaron, para que los regresen con sus padres e hijos.

“Si aún me tienes con vida déjame volver con los míos, y si decidiste acabar conmigo solo dile a mi familia anónimamente en donde me dejaste, no me desaparezcas, da un poco de paz a mi familia y déjame volver con ellos de la manera que sea”, se lee en una carta que escribieron las familias a nombre de los 13 hombres desaparecidos en una brecha entre Coyame del Sotol y el poblado de Lomas de Arena, cuando iban hacia Estados Unidos.

El grupo de hombres buscaba llegar hasta Dallas y Odesa, en donde iban a trabajar. Ese día, muchos de ellos se comunicaron con sus familiares para informarles que esa misma noche saldrían hacia Estados Unidos, pero en una brecha fueron interceptados por un convoy integrado por tres camionetas.

“Hoy se cumplen 7 meses de nuestra desaparición. Mi llamado es para ti que me llevaste y dejaste a mi familia incompleta, a mis hijos llorando, a mi madre muerta en vida, sin detenerte a pensar que un día puede ser tú madre la que esté en el lugar en el que ahora se encuentra la mía, buscándote y pidiendo un poco de piedad”, agrega la carta escrita a quienes se los llevaron.

“Por qué desgraciadamente nadie entiende la magnitud de esto hasta que lo vive en carne propia (…) Mi llamado también es para ti, que pudieras saber sobre nuestro paradero, no somos mujeres, somos hombres que tenían planes para el futuro y para el de nuestras familias. Nos dirijamos a Estados Unidos para trabajar. (Pero) nosotros tampoco nos pudimos defender, ni escapar, nos apuntaron con un arma y nos privaron de la libertad. Nuestra familia también sufre, llora y grita de dolor por no saber de nosotros”, son las palabras de las familias a nombre de quienes fueron privados de la libertad hace 212 días.

Entre el grupo privado de la libertad se encuentran los chihuahuenses José Luis Pallares, de 47 años de edad; Javier Ricardo López Rodríguez, de 38; Amador Aguilar Mendoza, de 55; Emmanuel Aguilar Bailón, de 24; Lorenzo Abraham González Mendoza, 39; Benigno Alberto López Castro, de 36; Luis Carlos Islas Villegas, de 30; Alán Ricardo Salas Torres, de 22 y Daniel Villa Rascón.

También formaban parte del grupo Elías Girón Mateo, de 31 años, habitante el Estado de México, y Rodolfo Guzmán González, de 32 años, originario de la ciudad de Santiago de Querétaro, así como dos hombres de 33 y 37 años de edad, cuyos familiares pidieron a la FGE reservar la identidad por motivos de seguridad.

A petición de las familias, la Comisión local de Búsqueda ofrece 200 mil pesos por el paradero de los 11 hombres que han sido identificados, mientras que los dos restantes continúan en reserva.

“Yo también quiero vivir, volver a lado de mis hijos, de mis padres, de mi esposa, de mis hermanos. No ignores a mi familia ayúdala, una llamada anónima no te cuesta nada ni te compromete con nadie, traerás paz a muchas familias”, concluye la carta.

A siete meses de búsqueda, los familiares exigieron una vez más a las autoridades resultados positivos “ya que todos los operativos y rastreos han sido con nulos resultados”.