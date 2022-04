Video: Ciudadanos a favor de la manifestación feminista en Vialidad

Chihuahua, Chih.- Luego de la manifestación realizada por el colectivo feminista "Universitarias en Resistencia", ciudadanos que se encontraban realizando trámites, dijeron estar a favor de dicho plantón.

"Creo que esto es poquito, si yo fuera la mamá de esas criaturas, yo quemo y yo los explotó aquí, fue una chavita violada por dos policías, cuando se supone que ellos deberían de darnos protección, más sin embargo, ya no podemos andar manejando agusto", dijo Elizabeth Pizarro Piñón.

Así mismo, exhortó a las autoridades a no ser cobardes, "que no sean unas ratas con placas", expresó.

Por su parte, otra de las mujeres que presenció el acto, dijo señaló que esto es necesario.

"Desde hace tiempo a las mujeres no nos valoran, no nos aprecian, no nos respetan. Las mujeres valemos, pero necesitamos más unión".

Alberto Enriquez, externó que los casos de abuso sexual por parte deberían ser más escuchados, ya que ellos abusan de su autoridad.

"Se sienten con mayor privilegio, por eso es bueno que se hagan este tipo de cosas", refirió.

En la protesta, las mujeres hicieron un posicionamiento y pegaron pancartas con diversas consignas a las afueras de las instalaciones.