Video: Captan a hombre arrastrado por el Chuvíscar

Chihuahua.- En un video tomado por jóvenes la tarde del domingo, fue captado el momento en que un hombre es arrastrado por el canal del río Chuvíscar, que llevaba un enorme caudal debido a las lluvias registradas en toda la ciudad.

En el video se aprecia aparentemente a una persona del sexo masculino, con playera negra, que lucha desesperadamente contra la corriente, y aunque fue observado por quienes se acercaron a ver el caudal impresionante, nadie pudo ayudarlo.

Las expresiones de las jóvenes que captaron el momento son de sorpresa y angustia, a la vez que piden a Dios que se salve.

Ayer fue localizado el cadáver de un hombre aguas abajo, cerca de la confluencia del Chuvíscar con el río Sacramento, y aunque no ha sido identificado oficialmente es el único reporte que se tiene de un hombre que haya sido arrastrado por la corriente.

El otro reporte de persona arrastrada por el agua es de una jovencita de 14 años, Gabriela Cristina, cuya búsqueda continúa.

Por esos antecedentes, aunque Protección Civil ni otras autoridades han emitido comentarios en torno al video que ha comenzado a circular, es posible que la persona que fue captada mientras era arrastrada por el río, sea la que lamentablemente apareció muerta.