Video: Abusa municipal de trabajador por falta de cubrebocas en Chihuahua

El Diario de Chihuahua

Chihuahua.- Un guiador de un vehículo compacto que esta mañana se dirigía a trabajar fue detenido por un agente de la Policía Municipal debido a que no portaba cubrebocas; durante la revisión le exigió documentos que sólo la Policía Vial puede solicitar, como lo es la licencia y tarjetón vial.

Los hechos fueron documentados en video y proporcionados a El Diario por vecinos de la calle 80 y media de la colonia Vistas Cerro Grande dado que consideraron un abuso.

El agente de la unidad P-213 además se molestó porque estaba siendo grabado y procedió a acercarse a los ciudadanos para explicarles que estaba “aplicando la ley”. Y para ello sacó su teléfono para grabarlos y tomar las placas de un automóvil propiedad de las personas que lo cuestionaron.

El grupo de vecinos explicó su descontento dado que se está cometiendo un abuso al detener a guiadores de origen humilde que van a su trabajo y todavía se les carga con el pago de una multa.

La legislación aprobada hace unos días, que castiga la no portación de cubrebocas sigue causando descontento entre la población, pues se considera recaudatoria.

“La autoridad debe entregar cubrebocas a la gente que no porte, no castigarlos, no saben que los de esta zona no tienen dinero ni para lo básico”.

Finalmente ante la presión social, el agente se retiró y dejó libre al guiador.