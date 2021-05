Venta de vacuna hizo ‘ruido’ en las redes

Chihuahua– Pese a que circulaban desde hace meses anuncios en redes sociales sobre la venta de la vacuna anticovid de Pfizer por parte de un médico local, autoridades de Salud desconocían la información.

El presidente de Canacintra, Antonio Valadez; la vicepresidenta de Cocentro, Claudia Portillo, y el vicepresidente de la Sección Especializada de Restaurantes de Canaco, Alejandro Lazzarotto, señalaron ayer que habían escuchado que se ofrecía la vacuna del Covid-19 en 15 mil y hasta 50 mil pesos, pero no sabían si alguno de sus agremiados la había adquirido y fue defraudado.

Los tres hicieron un llamado a las autoridades para que investiguen el presunto fraude con la venta no autorizada de la vacuna, y a la población la exhortaron a no comprar vacunas, ya que no está autorizada su comercialización y no hay garantía de que sea un biológico original.

Además señalaron que no saben el nombre o quién es la persona que ofrecía la vacuna en venta y solo escucharon esa versión en pláticas con compañeros de sector.

Valadez García confirmó que se escuchan rumores sobre la venta del biológico de personas que habían desembolsado miles de pesos.

Dijo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la misma Secretaría de Salud, entre otras, “deberían darle seguimiento al asunto para que esto no pueda ser objeto de un mercado negro y se dañe la salud de los ciudadanos”.

Recordó que la venta de la vacuna para el Covid-19 no es legal en el país, dado que es un producto controlado y solo el Gobierno federal en coordinación con las autoridades estatales la aplican en el país

Por su parte, el presidente de la Sección Especializada de Restaurantes de Canaco dijo que hubo comentarios entre los agremiados de que había un médico que ponía vacunas, aunque no supo quién o si era cierto o no.

Informó que en lo particular tuvo la oportunidad de ir junto con su esposa a vacunarse a Estados Unidos, pensando que son responsables de muchas familias y si les pasaba algo también afectaría a mucha gente.

Señaló que hubieran querido que sus empleados y familias se las pusieran y han visto a través de la Canaco y en lo particular esa posibilidad, pero es prácticamente imposible que se pueda hacer.

Lazzarotto Rodríguez comentó que en el medio social cuando se abordaba el tema de que se vendía aquí la vacuna, “primero se dijo que estaban en 50 mil pesos, lo cual hizo pensar que con esa cantidad era fácil llevar a toda la familia a Estados Unidos, vacunarse gratis, hacer compras y regresar a Chihuahua”.

Posteriormente, añadió Lazzarotto Rodríguez, se supo que las vacunas andaban en 14 mil pesos, lo cual aún sigue siendo alto.

Claudia Portillo, vicepresidente de Cocentro, indicó que en varios círculos sociales le contaron que había un doctor que ofrecía la vacuna del Covid-19 en unos 30 mil pesos por lo que “lamento que la gente busque lucrar con el dolor de la población”.

Advirtió que si alguien se anima a comprar una vacuna, que por lo menos se asegure que sí es contra el Covid-19 y no es para otra cosa, y que tome en cuenta que no es algo seguro porque no hay certeza tampoco de si se tomaron las medidas que requiere el biológico para su movilidad como el estar a cierta temperatura.

Son calumnias,

responde galeno

“Las acusaciones que se me hacen son falsas, son calumnias en contra mía”, expresó el médico familiar Luis Ángel Favela Suárez.

El galeno, quien dijo ayer estar fuera de la ciudad, pidió hacer uso su derecho de réplica la próxima semana cuando regrese a la capital.

El Diario publicó ayer en primera plana que cientos de empresarios, médicos, amas de casa y al menos tres funcionarios estatales de las ciudades de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Delicias fueron presuntamente estafados por el referido médico, al aplicarles una vacuna falsa contra el Covid, por la cual cobraba la cantidad de 15 mil pesos por dosis.

Uno de los afectados, quien pidió el anonimato, afirmó que fueron engañados abusando de la buena fe de las personas ante una situación tan delicada como es la pandemia.

Según el denunciante, el doctor Favela se hacía acompañar de otro supuesto médico de apellido Grajeda. Ambos, aseguró, aplicaban la supuesta vacuna en domicilios particulares de las ciudades antes mencionadas.

Este medio entabló comunicación ayer con el Favela Suárez, quien sólo respondió que se trataba de calumnias e hizo referencia a que lo aplicado a los pacientes eran pruebas de detección de Covid, no propiamente una vacuna.

“Regresando a Chihuahua pido mi derecho de réplica”, apuntó.