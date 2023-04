Vendían 21 negocios agua contaminada en Chihuahua

Chihuahua.- Un total de 21 establecimientos que se dedican al relleno de agua potable en garrafones fueron suspendidos entre 2022 y 2023, al haberse encontrado diversas irregularidades en su operación, señaló el titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), Luis Carlos Tarín Villamar.

El funcionario estatal mencionó que el año pasado se realizaron 212 verificaciones y se suspendieron 18 negocios por dicha situación; en lo que va de 2023, han sido verificados 31 locales y suspendidos tres de los mismos.

El titular de la Coespris no detalló el nombre de los establecimientos suspendidos ni su ubicación.

Entre las irregularidades destacan fallas en las condiciones sanitarias y la infraestructura, es decir, no cumplieron requisitos como “que esté limpio y ordenado, que las tuberías no tengan fugas, que el área donde están esté bien limpia y no haya fauna nociva”, explicó.

Agregó que si algún establecimiento no cubre los lineamientos establecidos en las normas, la Coespris procederá a sancionarlo, tal como instruyó la gobernadora, Maru Campos Galván, con la finalidad de evitar riesgos a la salud.

“La gobernadora nos ha instruido muy claro. No se trata de afectar económicamente a nadie, no queremos que se vea a la Comisión como un organismo recaudatorio”, acotó.

El comisionado añadió que “la idea es señalar las irregularidades, proceder a la suspensión temporal en lo que se subsanan y, una vez subsanadas, se vuelve a verificar, hasta ahí no hay multa económica”.

Abundó que una vez cumplido el plazo para subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión, los establecimientos pueden meter un escrito libre en el que solicitan la reapertura, al haber realizado los cambios correspondientes.

Si el negocio no hace las mejoras, se procede entonces a la suspensión definitiva y multa económica.

Manifestó el titular de la Coespris que en los operativos que están realizando no han detectado que personas hayan resultado afectadas en la salud por el consumo de esta agua.

“En los muestreos que hemos realizado no hemos encontrado personas enfermas por el consumo de dicha agua, pero si los usuarios que compran esta agua, detectan que hay una situación de olor o sabor, pues el agua debe ser incolora, que de inmediato nos la hagan saber a través del teléfono del Gobierno del Estado que es el conmutador”, manifestó Luis Carlos Tarín.

En la ciudad de Chihuahua ha proliferado en los últimos dos años decenas de establecimientos y puntos de rellenado de garrafones de agua, cuyos precios oscilan entre los 15 y los 30 pesos.

El mecanismo es automatizado, en el cual la persona al colocar el depósito introduce la cantidad de agua que desea adquirir, sin alguna supervisión, por lo que la Coespris debe realizar inspecciones para garantizar que se cumplan con normas sanitarias y de seguridad.