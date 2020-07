Vence el 19% de chihuahuenses al coronavirus

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua— El 19 por ciento de las personas que han padecido Covid-19 en la ciudad se han recuperado, según las cifras del reporte de las autoridades de Salud del Estado, en total mil 781 personas, han contraído el virus y han sido detectados, de los cuales 109 han fallecido, mil 435 están aún en recuperación y 337 están recuperados.

Según explicó el director médico de la Zona Norte y vocero de las autoridades de Salud que atienden y dan seguimiento a la pandemia generada por el Covid -19 en Chihuahua, la cifra de los recuperados avanza lentamente debido a que una persona necesita por lo menos de 15 días para ser dado de alta y dar positivo en las pruebas.

En el caso de Chihuahua capital las personas que se han recuperado del Covid -19 ya suman 337, mientras que en la entidad son mil 608. Sin una fecha para la fase amarrilla, Leticia Ruiz González, subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud del Estado, señaló que no hay una fecha definida para que se pueda pasar de la fase naranja a la amarilla en el semáforo de reactivación, debido a que si bien es un avance el no regresar al rojo, será cuestión de más días para que se marque una tendencia hacia la baja. Dijo que hay municipios que pasan por situaciones diferentes en cuanto a los contagios, pero recalcó que se tiene que mantener una baja en la movilidad para que no se dé una mayor complicación. Enfatizó que el tema de la ocupación hospitalaria es uno de los más importantes para definir si es posible avanzar a la siguiente fase. Sobre la petición que han hecho dueños de bares y gimnasios de que les permitan abrir, el director de la Zona Norte y vocero de las autoridades encargadas de dar seguimiento a la pandemia generada por el Covid – 19, Arturo Valenzuela, explicó que se les ha negado debido a que son espacios en los que no se puede garantizar la sana distancia, por lo que es un riesgo que reciban a personas.

ochavez@diarioch.com.mx