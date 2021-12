Ven negligencia de FGE en denuncias por Aras

Chihuahua.– “La Fiscalía General del Estado (FGE) está actuando de manera negligente al no judicializar todavía las más de tres mil denuncias penales y demandas civiles que se han interpuesto en contra de Aras y otras financieras”, denunció el catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Francisco Flores Legarda.

El abogado cuestionó los argumentos establecidos por los fiscales Roberto Fierro y Carlos Mario Jiménez, quienes aducen la falta de un documento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para consignar a los jueces penales las carpetas de investigación.

“Ese documento y otras pruebas pueden fácilmente incorporarse en el plazo de cierre de la carpeta de investigación, previo al juicio, es decir, ya cuando el juez abrió procesos penales y pudo haber impuesto incluso medidas cautelares para que los involucrados no huyan o evadan la acción de la justica. Realmente no es posible la actuación que están teniendo en la fiscalía, no la comprendemos”, mencionó.

En su explicación, el abogado universitario detalló que una vez que el juez penal abre el proceso en contra de quienes resulten responsables; al vincular a proceso a los presuntos, como acto seguido establece un plazo de cierre de la carpeta de investigación, que puede ser de uno, dos, tres, seis meses o el tiempo que considere conveniente, que es cuando las partes –en este caso el Ministerio Público y la defensa– incorporan distintas pruebas, testimoniales, documentos, etcétera.

“Aquí es cuando se puede incorporar el famoso reporte de la CNBV y otras pruebas más; es decir, no se entiende por qué ante la magnitud de miles de afectados, hablamos de cientos de millones de pesos (perdidos), no hay una actuación más inmediata de la autoridad investigadora”, reclamó.

“Incluso el mismo Diario de Chihuahua ha publicado información relevante de los socios, de cómo se fueron a Panamá con documentos de aquel país, de dónde residen, entre otros documentos, y parece que van más delante de las propias autoridades que no mueven ni un ápice, sólo se han convertido en oficinas receptoras de denuncias. ¿Hasta cuándo van a permanecen así?”, criticó Flores Legarda.