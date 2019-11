Ven irregularidades en Hacienda por 1,877 mdp

Chihuahua— a Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado tuvo un gasto irregular por mil 877 millones de pesos durante el año pasado, al haber realizado adjudicaciones directas sin justificación, por préstamos no cobrados, por recurso no pagado en tiempo y forma a universidades, y por la compra de un software que no utiliza al cien por ciento.

Ésas son las principales observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) al revisar el gasto del ejercicio fiscal 2018, documento que se encuentra en el Congreso local para dictaminar las anomalías, y del que tiene una copia El Diario.





Desorden administrativo

De inicio en los señalamientos la ASE establece que el Gobierno estatal ni siquiera integró el total de los estados financieros de varios entes públicos, como Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural, o los fideicomisos Fondo de Seguridad Pública, Expo Chihuahua, del Programa Escuelas de Calidad, el de Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

Tampoco del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, de Rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua, fideicomiso del Transporte Autosustentable Vivebús Ciudad Juárez, Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja, el fideicomiso de Certificados Bursátiles ISN, de Inversiones Carreteras Chihuahuenses S.A. de C.V. y de Fibra Estatal Chihuahua.

De igual forma se le indica que el sistema denominado “EBS”, un software adquirido, no genera información que cubra las necesidades de los usuarios y la información financiera producida no cuenta con las cualidades necesarias e indispensables, que tiene algunas fallas y provoca errores.

El recurso con irregularidades y adjudicaciones sin justificar

En la revisión de la auditoría practicada a la Secretaría de Hacienda se destaca que no se transfirieron 175 millones 690 mil pesos a las universidades UACH y UACJ, recurso proveniente del 4 por ciento que se cobra a los contribuyentes como impuesto universitario.

En respuesta a la observación, la dependencia sólo indica que realizan acciones necesarias para lograr los pagos correspondientes, pero no responde específicamente a lo indicado por la Auditoría. Tampoco tiene una cuenta específica para entregar esos recursos.

En cuanto a licitaciones adjudicadas directamente sin justificarlo se tiene un contrato identificado como SH/ADE/001/B/2018 para tener el sistema web denominado Ticket Car Control de consumo de combustible, por un monto 297 millones de pesos con la empresa denominada “Edenred México, S.A. de C.V.”, de los cuales la ASE considera pago irregular 273 millones.

En opinión de los revisores, la secretaría no dio información ni evidencia alguna de que se hayan presentado algunas de las hipótesis marcadas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua para entregar directamente un contrato de esa magnitud.

Otro de los contratos con esa misma empresa, identificado como SH/ADE/071/2018, por 102 millones, también es señalado por injustificado y se le señala un pago por 45 millones de pesos.

También a la Secretaría de Hacienda se le atribuyen fallas por el pago de 430 millones de pesos para arrendar 410 vehículos para la Fiscalía General del Estado, mediante el contrato SH/ADE/006/P/2018, del 16 de febrero de 2018, con la empresa denominada “Casanova Vallejo, S.A. de C.V.”.





Pago por un software sin aprovechar

En el año 2017 Hacienda contrató al proveedor Tecnologías de Gestión y Comunicación para un sistema financierao denominado “EBS” (E-Business Suite, por sus siglas en inglés), por 25 millones 412 mil pesos mediante un contrato con varios cambios y pagado en varias exhibiciones hasta concluir en 2018.

El personal de la Auditoría indica en su informe que se realizaron varias diligencias y comprobaron que el sistema no cumple con el objeto del contrato, con carencias en aspectos clave como confiabilidad, utilidad y veracidad de la información, y determinaron que no se debió haber liberado el pago al proveedor por no cumplir de manera puntual y exacta el contrato establecido.

Apegado a eso se tuvieron adquiridas 200 licencias de usuario del denominado “Sistema Recaudador Estatal”, así como la contratación de los servicios de implementación del sistema de ingresos y servicio de soporte a infraestructura del sistema de ingresos

Pero al 31 de julio de 2019 se encuentra funcionando sólo el módulo de pagos diversos, y se estaban haciendo apenas las adecuaciones e implementación del software.

La Auditoría realizó el 31 de mayo de 2019, una verificación física al módulo de Recaudación de Rentas de la Secretaria de Hacienda, y se observó que el sistema “Recaudador Estatal”, opera únicamente en dos cajas para captar cobros de pagos diversos, entre los que se encuentran antecedentes penales, certificados y copias, comité proobras, cultura, pasaportes, entre otros, el resto de los conceptos se siguen captando a través del SIP “Sistema de Ingresos Padrones”.

La misma secretaría afirma que el gobierno decidió no utilizar los bienes del software, por lo que la ASE considera que se está ante la comisión de faltas administrativas y conductas tipificadas como irregulares por parte de servidores públicos y particulares.

Por otro lado, la revisión del gasto detectó que se transfirieron 78 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Social por conceptos distintos a los fines de los programas sociales, sin que Hacienda haya podido anexar evidencia de que el dinero se haya destinado al cumplimiento de los objetivos trazados, y la mayoría del recurso se fue al pago de nóminas.





Préstamos de 851 mdp a Ichisal, Pensiones y SS sin pagar

El Instituto Chihuahuense de la Salud, Pensiones Civiles del Estado y Servicios de Salud recibieron de Hacienda un préstamo por 851 millones 721 mil pesos, sin tener evidencia de una correcta gestión para el cobro, determinó la Auditoría.

El recurso, según justifica la dependencia, se dirigió al pagos de Impuesto Sobre la Renta y de adeudos por retención de honorarios, asimilables y arrendamientos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así como pago a proveedores de adquisiciones y servicios de gasto corriente efectuados en los ejercicios del 2016 al 2018.

Estos préstamos carecen de un documento entre la Secretaría de Hacienda y las instancias involucradas, donde se establezca la obligación de realizar el pago de los adeudos correspondientes, así como la exigibilidad del cobro del préstamo, precisan los auditores en el documento de revisión de la cuenta pública.

En opinión de la ASE, los préstamos no se han recuperado al 31 de mayo de 2019.

El argumento central de Hacienda sobre esa observación, va encaminado a que existe una problemática social que no permite dejar sin apoyo a las dependencias relacionadas con la salud pública, pero no fue suficiente para no hacer la observación desde la Auditoría.