Ven informalidad como obstáculo para el crecimiento

Chihuahua, Chih.- Al ser el sector formal el que mantiene al país al pagar la mayoría de los impuestos, se podría alcanzar un mayor crecimiento de lograr la transición de la economía informal a la formal, sostuvo Federico Baeza Mares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Expuso el líder empresarial que el país registra un alto porcentaje de informalidad, lo que es grave, pues cerca del 60% de la economía es informal, es decir, empresas que no contribuyen a la base tributaria y empleos y trabajadores que no están regulados ni protegidos por el Estado.

“Esto es grave porque se podría avanzar más si estuviera formalizado este segmento”, dijo.

Por el contrario, señaló, Chihuahua es el segundo estado con las tasas más bajas de informalidad, con el 34.5%, "pero la realidad del país es otra", lamentó.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Armando Gutiérrez Cuevas, señaló que el mayor impacto de la informalidad es que los trabajadores carecen de seguridad social.

Expuso que al no pagar impuestos, muchas personas prefieren realizar trabajos de oficios donde no facturan y se crea una realidad ficticia, de manera que al buscar incorporarse a una empresa buscan una alta remuneración, pero al pagar impuestos, no es posible.

En este sentido, consideró que lo que ayudaría es que, en ingresos inferiores a 20 mil pesos, el ISR que paga el trabajador fuera bajo o incluso nulo. De tal forma, dijo, que quien esté en la economía informal se anime a acercarse a la formalidad.

Entre octubre y diciembre de 2023, el Valor Agregado Bruto (VAB) de la economía informal en el estado alcanzó 218 mil 551 millones de pesos, lo que representó un avance del 4.1% a tasa anual.

El sector de mayor participación de esta economía es el comercio, genera el 27% del valor total.