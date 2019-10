Vecinos respaldaron remodelación de residencia de fiscal: Desarrollo Urbano

Chihuahua— El director de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdez Juárez, aseguro que la remodelación de la casa perteneciente al fiscal general del Estado, César Peniche Espejel, en exclusiva zona del fraccionamiento San Francisco Country Club, tiene autorización del comité de vecinos, así como no necesidad de una licencia de construcción.

Dijo que a raíz de la publicación de una nota informativa, se realizó una inspección en el sector para conocer la situación, donde encontraron que se había dado un aviso, mas no solicitar permiso a la autoridad correspondiente.

Argumento que el proyecto presentado al comité de vecinos, ya que al ser uno privado, debe pasar por este primero, era un cambio de suelos, techos, sin edificaciones adicionales, por lo que no es necesaria la licencia de la dependencia municipal, pero si un aviso y acuerdo con los vecinos.