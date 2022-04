Ve Consejo de Salud condiciones para que siga el verde

Ciudad Juárez.— Aunque se aguarda la determinación de la Secretaría de Salud federal y la entidad no está exenta de un próximo repunte por las subvariantes BA.2 y XE de ómicron, el Consejo de Salud del Estado acordó continuar con las medidas preventivas para Covid-19 aprobadas en el acuerdo 087/2022, que se publicó el pasado 8 de marzo en el Periódico Oficial del Estado (POE) y que implica el nivel de exposición mínimo.

En la presentación del panorama que vive el estado, la directora de Prevención y Control de Enfermedades, Leticia Ruiz González, informó que si bien el territorio ha permanecido por varias semanas cursando el semáforo verde (peligro bajo), no está exento de alguna alza y más ante la alta movilidad que se presenta durante el período vacacional, que podría generar un impacto en la cantidad de cadenas de transmisión.

La profesional destacó la importancia de continuar con la vigilancia epidemiológica en los próximos días, toda vez que el escenario podría modificarse. En tanto, enfatizó que se debe continuar empleando el cubrebocas, sana distancia, lavado de manos y gel antibacterial para no dar pie a que exista una oleada, toda vez que los nuevos ramales del SARS-Cov-2 han demostrado tener una tasa de virulencia elevada.

No obstante, ante las jornadas de inmunización que se han realizado, el Consejo consideró la viabilidad de seguir con las medidas vigentes y no cambiar aforos pero se está a la espera de los datos sobre el próximo período del 18 de abril al 1 de mayo. De mantenerse el color, será la cuarta ocasión consecutiva que se tendría el rango menos alto en el 2022, lo que no quiere decir que haya terminado la contingencia.