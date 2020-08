Ve comunidad LeBaron esperanza con destitución de la policía en Galeana

Ciudad Juárez— El haber logrado la destitución de la policía de Galeana, es un “rayito de luz” para recuperar la paz en su municipio, destacó ayer el chihuahuense Adrián LeBaron.

Después de tomar la comandancia de policía en pasado viernes, la comunidad LeBaron logró que fueran destituidos los agentes municipales de Galeana.

“Ciudadanos del municipio de Galeana acudimos a la Comandancia Municipal para tomar las oficinas de Seguridad Pública de Lagunitas, donde exigimos la destitución de policías municipales. Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que los antecedentes, hechos y actos de abuso de autoridad, maltrato físico excesivo y extorsión que atribuimos a los servidores públicos”, se señaló a través de un comunicado de prensa.

Debido a lo anterior, la comunidad perdió enteramente la confianza de la policía municipal, se destacó luego de que familias con hombres, mujeres y niños, se manifestaron la semana pasada.

“Nos consta (que los municipales) se han alejado de los principios rectores de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a derechos humanos reconocidos por la Constitución”, señalaron al asegurar que también los jornaleros sufrieron de abusos.

Después de reunirse con el alcalde de Galeana, Ammon Dayer Lebaron Tracy, y mantener comunicación con las autoridades estatales se les confirmó la destitución de los municipales.

“Cabe resaltar que todo esto lo iniciamos de manera pacífica, no soltamos un solo golpe para tomar las instalaciones, sí respondimos agresiones en una legítima defensa, ya que la violencia vino de parte de los policías, que veían como se desvanecía su cuota de poder”, se destacó en el comunicado difundido por Adrián LeBaron.

En el mismo se señala también que los policías estaban acostumbrados a “tablear” y golpear gente en una clara actitud de abuso de poder en contra de la población, lo cual se asegura consta en diversos vídeos que han circulado y de lo cual dijeron tener constancia.

“Nuestra principal motivación no fue el hacer justicia de mano propia, fue procurarnos, amparados en las leyes, el poder vivir en paz, sin miedos, no debemos temer, ni nosotros, ni ninguna comunidad en México, de quienes deberían cuidarnos. Decidimos apegarnos a las vías institucionales y no ocupar la fuerza, tal y como sí lo hacían estos policías corruptos”, concluyó el comunicado que firmado por “Ciudadanos de Galeana y Comunidad LeBaron”.